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НовостиПолитика11 марта 2023 16:38

Политолог Ванифатов заявил, что переизбрание Си Цзиньпина будет иметь глобальные последствия для мира

Си Цзиньпин стал первым председателем КНР, избранным на третий срок подряд
Мила ГЕНЬ
Политолог Ванифатов заявил, что переизбрание Си Цзиньпина будет иметь глобальные последствия для мира

Политолог Ванифатов заявил, что переизбрание Си Цзиньпина будет иметь глобальные последствия для мира

Фото: REUTERS

Политолог Алексей Ванифатов прокомментировал переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР на третий срок. В разговоре с РИАМО эксперт подчеркнул, что это будет иметь долгосрочные и глобальные последствия для всего мира.

— Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок впервые в истории Китая имеет глобальное значение. В ходе мартовского визита главы КНР в Россию будут согласованы документы о взаимоотношениях наших стран, которые будут иметь значение для всего мира, — подчеркнул Ванифатов.

Политолог предположил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин могут принять непубличное решение о более тесном сотрудничестве в военной сфере. Возможность этого видят и на Западе. В США очень обеспокоены сближением России и Китая. При этом Европа сдержанно относится к политике Пекина, отметил Ванифатов.

Директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный в беседе с «360» отметил, что Си Цзиньпина переизбрали на третий срок, потому что не было другого достойного кандидата. При этом это позже может сыграть злую шутку с председателем КНР, которому к окончанию текущего срока нужно будет искать преемника.

Также отметим, что Си Цзиньпин выдвинул Ли Цяна как кандидатуру нового премьера Госсовета КНР. Депутаты уже одобрили такое решение, писал RT.