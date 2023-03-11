Политолог Ванифатов заявил, что переизбрание Си Цзиньпина будет иметь глобальные последствия для мира Фото: REUTERS

Политолог Алексей Ванифатов прокомментировал переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР на третий срок. В разговоре с РИАМО эксперт подчеркнул, что это будет иметь долгосрочные и глобальные последствия для всего мира.

— Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок впервые в истории Китая имеет глобальное значение. В ходе мартовского визита главы КНР в Россию будут согласованы документы о взаимоотношениях наших стран, которые будут иметь значение для всего мира, — подчеркнул Ванифатов.

Политолог предположил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин могут принять непубличное решение о более тесном сотрудничестве в военной сфере. Возможность этого видят и на Западе. В США очень обеспокоены сближением России и Китая. При этом Европа сдержанно относится к политике Пекина, отметил Ванифатов.

Директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный в беседе с «360» отметил, что Си Цзиньпина переизбрали на третий срок, потому что не было другого достойного кандидата. При этом это позже может сыграть злую шутку с председателем КНР, которому к окончанию текущего срока нужно будет искать преемника.

Также отметим, что Си Цзиньпин выдвинул Ли Цяна как кандидатуру нового премьера Госсовета КНР. Депутаты уже одобрили такое решение, писал RT.