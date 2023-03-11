Посол США Кавалек заявила о заинтересованности Вашингтона в новой стратегии для региона Черного моря Фото: REUTERS

Американские конгрессмены крайне заинтересованы в том, чтобы проработать новую стратегию присутствия США в черноморском регионе. Создание таковой планируется совместно с находящимися на побережье странами, говорит посол США в Бухаресте Кэтлин Кавалек. Об этом она заявила во эфире телеканала Digi24.

Кавалек отметила, что черноморский регион всегда был одним из важнейших, а с началом украинского конфликта его значимость ещё больше выросла. Поэтому Конгресс США в Вашингтоне поручил разработать стратегию, совместно с местными странами, которая будет решать вопросы судоходства, обороны, сдерживания, экономического развития и обмена информацией.

Эта тема, уверила посол, будет подниматься на ближайшем заседании Стратегического диалога с Румынией. Для этого делегация из США прибудет в Бухарест уже на следующей неделе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что британский подполковник Кроуфорд заявил о, по его мнению, главной цели для Зеленского - «дойти до черноморского побережья и отрезать Россию от Чёрного моря», а также «захватить Крым».