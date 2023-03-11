Американский ветеран Дрейвен посмотрел видео с пейзажами Крыма и призвал Киев к миру с Москвой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Россия и Украина жили бы в мире и согласии, если бы злые языки западных политиков не нашёптывали Зеленскому иные мысли. Такую мысль высказал ветеран вооружённых сил США Ноктис Дрейвен в своих соцсетях после того, как посмотрел видео с пейзажами Крымского полуострова.

Красоты Крыма произвели на американца сильное впечатление и, рассуждая о текущей ситуации, он выразил сожаление из-за того, как складывается политическая обстановка между Москвой и Киевом. Дрейвен уверен, что если бы не Запад - мир между двумя странами был бы гораздо проще.

Военный в отставке также посетовал на то, что достичь мира в целом было бы очень просто, если бы и Киев, и Запад согласились с требованиями России. Признать право ДНР и ЛНР на независимость, признать право крымчан самостоятельно выбирать, с кем они хотят быть, не допускать НАТО к границам РФ - все эти простые, по мнению Дрейвена, действия могли бы даже не допустить конфликта. Однако западные лидеры делают всё возможное, чтобы Киев даже не задумывался о такой возможности.

Ранее KP.RU сообщал о том, что желание Владимира Зеленского захватить Крымский полуостров вызвало серьёзный раскол в истеблишменте США.