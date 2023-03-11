Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 марта 2023 17:15

Политолог Ванифатов рассказал, что Запад намеренно мешает расследованию взрывов на «Северных потоках»

Эксперт усомнился в том, что оглашение переписки с представителями европейских стран изменят ситуацию
Мила ГЕНЬ
Политолог Ванифатов рассказал, что Запад намеренно мешает расследованию взрывов на «Северных потоках»

Политолог Ванифатов рассказал, что Запад намеренно мешает расследованию взрывов на «Северных потоках»

Фото: REUTERS

Страны Запада пытаются замести следы теракта на «Северных потоках», рассказал РИАМО политолог Алексей Ванифатов. Именно поэтому оглашение Россией в Совбезе ООН переписки с представителями некоторых стран по этому инциденту не сможет изменить ситуацию, считает эксперт.

Напомним, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский анонсировал распространение переписки с властями Дании, Швеции и ФРГ относительно расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

— На мой взгляд, в глобальном плане это мало что изменит. Расследование указанных стран, безусловно, направлено на подчищение и уничтожение улик о том, кто взорвал «Северные потоки» на самом деле, — сказал Ванифатов.

Политолог считает, что сейчас следователи иностранных государств должны удостовериться в том, что истинных участников теракта нельзя будет идентифицировать, и только после этого Россию допустят к расследованию. При этом подготовлена ложная версия о проукраинской группировке и олигархе, который якобы оплатил диверсию.

— История с яхтой, про которую сейчас пишут западные СМИ, однозначно была запасным вариантом, но, конечно, же никакие украинские террористы не смогли бы установить взрывчатку и совершить подрыв. Эта история использовалась на случай, если кто-то из реальных участников проговорится о том, что США совершили террористический акт в отношении России и энергетической безопасности Европы, — отметил политолог.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, в разговоре с «360» также назвал версию с причастностью к терактам проукраинской группировки чушью. Он считает, что результаты якобы проведенного независимого расследования США опубликовали, потому что в мире версии Херша стали доверять.

В подтверждение этих слов итальянский европарламентарий Пьерникола Педичини допустил, что со сторон, которых признают виновными в содеянном, можно было бы потребовать возмещения ущерба. С обращение политика ознакомился RT. Европарламентарий в своей речи упомянул расследование Херша и отметил, что США и Норвегия действительно могут быть причастны к взрывам.