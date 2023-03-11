Политолог Ванифатов рассказал, что Запад намеренно мешает расследованию взрывов на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Страны Запада пытаются замести следы теракта на «Северных потоках», рассказал РИАМО политолог Алексей Ванифатов. Именно поэтому оглашение Россией в Совбезе ООН переписки с представителями некоторых стран по этому инциденту не сможет изменить ситуацию, считает эксперт.

Напомним, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский анонсировал распространение переписки с властями Дании, Швеции и ФРГ относительно расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

— На мой взгляд, в глобальном плане это мало что изменит. Расследование указанных стран, безусловно, направлено на подчищение и уничтожение улик о том, кто взорвал «Северные потоки» на самом деле, — сказал Ванифатов.

Политолог считает, что сейчас следователи иностранных государств должны удостовериться в том, что истинных участников теракта нельзя будет идентифицировать, и только после этого Россию допустят к расследованию. При этом подготовлена ложная версия о проукраинской группировке и олигархе, который якобы оплатил диверсию.

— История с яхтой, про которую сейчас пишут западные СМИ, однозначно была запасным вариантом, но, конечно, же никакие украинские террористы не смогли бы установить взрывчатку и совершить подрыв. Эта история использовалась на случай, если кто-то из реальных участников проговорится о том, что США совершили террористический акт в отношении России и энергетической безопасности Европы, — отметил политолог.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, в разговоре с «360» также назвал версию с причастностью к терактам проукраинской группировки чушью. Он считает, что результаты якобы проведенного независимого расследования США опубликовали, потому что в мире версии Херша стали доверять.

В подтверждение этих слов итальянский европарламентарий Пьерникола Педичини допустил, что со сторон, которых признают виновными в содеянном, можно было бы потребовать возмещения ущерба. С обращение политика ознакомился RT. Европарламентарий в своей речи упомянул расследование Херша и отметил, что США и Норвегия действительно могут быть причастны к взрывам.