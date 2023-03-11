Бывший советник Кучмы Соскин потребовал от Зеленского проведения досрочных президентских выборов на Украине Фото: REUTERS

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к Владимиру Зеленскому, открыто призвав его провести досрочные президентские выборы, в связи с некомпетентностью и неисполнением обязательств главы государства. Об этом Соскин сообщил в своём YouTube-канале.

Соскин обратился напрямую к Зеленскому, заявив что он совершает недопустимые поступки, по сути, уничтожая украинскую нацию своими действиями. Экс-советник президента считает, что украинцы выбирали своего лидера не для того, чтобы он их убивал, и потребовал проведения досрочных выборов.

Аргументируя свою позицию, Соскин заявил о том, что действия Зеленского привели к фактической диктатуре, а состояние украинской армии дошло до такой критической отметки, что Киеву приходится всеми силами скрывать реальное положение дел. Также Соскин указал на быстрый рост антивоенных настроений внутри Украины.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Соскин уже выступал с подобным заявлением, требуя от Зеленского как можно скорее сложить полномочия и уйти в отставку, пока не стало слишком поздно.