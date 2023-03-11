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НовостиВ мире11 марта 2023 17:29

Бывший советник Кучмы Соскин потребовал от Зеленского проведения досрочных президентских выборов

Соскин также обвинил Зеленского в уничтожении украинской нации
Сергей КУДРИН
Бывший советник Кучмы Соскин потребовал от Зеленского проведения досрочных президентских выборов на Украине

Бывший советник Кучмы Соскин потребовал от Зеленского проведения досрочных президентских выборов на Украине

Фото: REUTERS

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к Владимиру Зеленскому, открыто призвав его провести досрочные президентские выборы, в связи с некомпетентностью и неисполнением обязательств главы государства. Об этом Соскин сообщил в своём YouTube-канале.

Соскин обратился напрямую к Зеленскому, заявив что он совершает недопустимые поступки, по сути, уничтожая украинскую нацию своими действиями. Экс-советник президента считает, что украинцы выбирали своего лидера не для того, чтобы он их убивал, и потребовал проведения досрочных выборов.

Аргументируя свою позицию, Соскин заявил о том, что действия Зеленского привели к фактической диктатуре, а состояние украинской армии дошло до такой критической отметки, что Киеву приходится всеми силами скрывать реальное положение дел. Также Соскин указал на быстрый рост антивоенных настроений внутри Украины.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Соскин уже выступал с подобным заявлением, требуя от Зеленского как можно скорее сложить полномочия и уйти в отставку, пока не стало слишком поздно.