Россияне чаще всего дарили женщинам на 8 Марта тюльпаны Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 8 марта россияне чаще всего выбирали тюльпаны в качестве подарка женщинам. Спрос на них вырос почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом. В список популярных также попали тюльпаны, розы, гипсофилы и альстромерии.

Например, на Ozon было продано в преддверии праздника в 9,6 раз больше тюльпанов, а цены на них снизились с 3,1 до 2,5 тыс.рублей.

Наибольший интерес к букетам из 9-11 малиновых, белых, красных или разноцветных тюльпанов.

А вот мимозе перестала быть символом 8 Марта. На нее спрос тоже есть, но явно уступает тюльпанам. Увеличение составило в 6,7 раз, пишет «Газета.Ru».

Выбор цветов, по мнению психологов, зависит от множества факторов, однако далеко не всегда роскошный букет свидетельствует о глубине чувств, передает Пятый канал.

Не всегда женщине стоит дарить на праздник традиционные тюльпаны и мимозу. На рынке много других цветов, которым любая дама будет рада. В этом убеждена флорист, декоратор Татьяна Весенняя. Она дала советы "360", как выбрать "правильный" букет.

Кстати, большинство россиянок ждали в подарок на 8 марта украшения - 46%. 31% хотели бы получить кольцо, 6% — серьги, 5% — браслет, а 4% мечтают о премиальных часах, пишет Rt.