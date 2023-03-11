Минобороны России заявило об очередном нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

11 марта 2023 года в Нагорном Карабахе вновь был нарушен режим прекращения огня, в Мардакертском районе. О пострадавших не сообщается, российские миротворцы сумели пресечь этот инцидент. Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны России.

Как отметили в ведомстве, российские миротворцы обеспечивают контроль ситуации в регионе на тридцати наблюдательных постах. Основная их задача - обеспечение соблюдения режима прекращения огня, однако в субботу он всё же был нарушен.

Сейчас миротворцы, вместе с руководством азербайджанской и армянской сторон, разбираются в ситуации и проводят расследование. Также ведётся разминирование участков местности, а в Шушинском, Мардакертском и Мартунинском районах проведено внеплановое патрулирование. Также сообщается о том, что миротворцы сопроводили гуманитарный груз из России по маршруту Горис - Степенакерт.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с правоохранителями, из-за чего в ситуацию пришлось вмешиваться российским миротворческим силам.