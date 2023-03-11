Врач-эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета Фото: Александр ГЛУЗ

Врач-эндокринолог Лариса Щербакова назвала признаки начинающегося диабета. Они могут быть неочевидными, но не стоит игнорировать тревожные звоночки.

Одним из первых является зуд в паховой области, он сигнализирует о развитии диабета второго типа. В таком случае у человека снижается устойчивость организма к грибкам, а это влияет на развитие воспалительных заболеваний.

Происходит такое из-за сбоев в работе поджелудочной железы и, как следствие, повышение уровня глюкозы в крови. Это провоцирует зуд по всему телу.

- При достижении определенного порога в крови глюкоза начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области, — сказала врач NEWS.ru.

Еще один симптом – это жажда и повышенное потребление воды. Частые позывы в туалет – тоже тревожный звоночек, равно как и увеличение или снижение массы тела.