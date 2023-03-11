Президентский фонд выделил блогеру Дмитрию «Гоблину» Пучкову грант на 19,2 млн рублей Фото: Тимур ХАНОВ.

Российский блогер, разработчик видеоигр, публицист и переводчик Дмитрий Пучков, известный в медиапространстве как «Гоблин», получил грант на 19,2 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Эти деньги пойдут на развитие проекта Пучкова - программу «Вечерний излучатель», о чём сообщается на сайте фонда.

«Вечерний излучатель» будет направлен на то, чтобы сохранять национальную память России, очищать информационное пространство от наносного негатива и защищать отечественные культурные ценности. Сообщается, что проект также займётся формированием нравственных ориентиров, из которых выстраивается гражданское общество.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Дмитрий Пучков получил благодарность от президента Российской Федерации Владимира Путина, за вклад в освещение текущей военно-политической обстановки в стране и в мире. Вместе с ним наградили ещё двоих блогеров - Михаила Онуфриенко и Юрия Подоляку.