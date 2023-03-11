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НовостиОбщество11 марта 2023 20:01

Президентский фонд выделил блогеру Дмитрию «Гоблину» Пучкову грант на 19,2 млн рублей

Он был выделен блогеру для развития собственного медиапроекта
Сергей КУДРИН
Президентский фонд выделил блогеру Дмитрию «Гоблину» Пучкову грант на 19,2 млн рублей

Президентский фонд выделил блогеру Дмитрию «Гоблину» Пучкову грант на 19,2 млн рублей

Фото: Тимур ХАНОВ.

Российский блогер, разработчик видеоигр, публицист и переводчик Дмитрий Пучков, известный в медиапространстве как «Гоблин», получил грант на 19,2 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Эти деньги пойдут на развитие проекта Пучкова - программу «Вечерний излучатель», о чём сообщается на сайте фонда.

«Вечерний излучатель» будет направлен на то, чтобы сохранять национальную память России, очищать информационное пространство от наносного негатива и защищать отечественные культурные ценности. Сообщается, что проект также займётся формированием нравственных ориентиров, из которых выстраивается гражданское общество.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Дмитрий Пучков получил благодарность от президента Российской Федерации Владимира Путина, за вклад в освещение текущей военно-политической обстановки в стране и в мире. Вместе с ним наградили ещё двоих блогеров - Михаила Онуфриенко и Юрия Подоляку.