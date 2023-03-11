Глава Чечни Кадыров прибыл в Москву

Рамзан Кадыров прибыл в Москву. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рамзан Кадыров прибыл в Москву. Видео из центра российской столицы помощник главы Чечни опубликовал в социальных сетях в субботу 11 марта. На видео заснеженные пейзажи центральной части Москвы. За кадром звучит голос Кадырова. Глава Чеченской Республики сообщает, что находится в Москве.

В феврале глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал видео с кадрами уничтожения украинских позиций около населенного пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). В описании видео Кадыров отметил, что данный укрепрайон был «отлично подготовлен к долгой обороне». Кадыров также отметил успехи российских войск в районе города Кременная, подчеркнув, что на данном направлении потери у Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличились.

В 2022 году глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился со своей многомилионной аудиторией подписчиков, какими именами наградил трех своих львят-альбиносов. По словам Кадырова, львят назвали в честь городов Донбасса. Один львенок получил имя Донни - в честь ДОНецка, второго назвали Ганс - в честь ЛуГАНСка, третьему дали кличку Марип - в честь МАРИуПоля.