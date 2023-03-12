Аналитик Жорнист спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ и сокращение инфляции к концу 2023 года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Банк России спрогнозировал, что в 2023 году инфляция в стране может составить 6%. Ключевая ставка при этом сохранится на уровне 7,5% в 2023, а к 2024 году упадет до 6,8%. Это скажется на курсах валют: доллар будет колебаться в переделах 73,6 руб., а евро - 75,3 руб.

ЦБ отмечает постепенное восстановление спроса, несмотря на то, что реальные заработные платы пока выросли несущественно – всего на 0,6% г/г, по данным за декабрь.

Минфин, несмотря на рост дефицита бюджета в январе–феврале, планирует уложиться в плановые 2% ВВП.

Пока инфляционное давление не настолько сильное и устойчивое, чтобы дать ЦБ повод для повышения ключевой ставки.

- Скорее всего, к концу года ключевая ставка составит 6,5-7%, то есть, даже если в какой-то момент ЦБ и пойдет на разовое повышение ставки, это не продлится долго и довольно скоро будет снижение, - сказал «Ридусу» портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.