Председатель Комитета начальников штабов ВС США Милли обсудил ситуацию на Украине с главкомом ВСУ Залужным

Начальник комитета генштабов США Марк Милли пообщался по телефону с главнокомандующим ВСУ Залужным. Фото: REUTERS

Генерал Марк Милли, председатель Комитета начальников штабов ВС США, провел в субботу 11 марта телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Милли и Залужный обсудили ситуацию вокруг СВО и «обменялись прогнозами и оценками», сообщил официальный представитель КНШ Батлер, добавив, что Марк Милли заверил Залужного в «неколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны США.

В то же время Залужный написал в социальных сетях, что обсудил с Марком Милли поставку Киеву боеприпасов и техники, а также возможность усиления ПВО.

Ранее американский журналист Стивен Блэнк назвал три причины, которые могут стать фатальными для западных стран, участвующих в конфликте на Украине. По мнению Блэнка, у Запада нет четкой стратегии, присутствует страх триумфа, и нет желания публично агитировать за победу Украины.

Также сообщалось, что депутат Европарламента Мик Уоллес назвал главную причину конфликта на Украине. По словам Уоллеса, к этому привело расширение НАТО и его вмешательство в суверенные дела Украины.

Тем временем экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к Владимиру Зеленскому, открыто призвав его провести досрочные президентские выборы, в связи с некомпетентностью и неисполнением обязательств главы государства.