В Москве отменили творческий вечер Владимира Познера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве отменили творческий вечер журналиста Владимира Познера, который был запланирован на 8 апреля. Об этом сообщили в Московском международном доме музыки.

Сообщается, что ранее мероприятие было запланировано на 26 ноября 2022 года, но было перенесено на 8 апреля 2023, а впоследствии отменено по инициативе организаторов.

Те, кто приобрел билеты на творческий вечер Познера, могут сдать их до 17 апреля включительно, уточнили в информационно-справочной службе Дома музыки.

Ранее сайт KP.RU писал, что Юлия Меньшова пренебрежительно отозвалась о Владимире Познере, который не один десяток лет берет интервью у политиков, артистов, спортсменов. По мнению Юлии, Владимир Владимирович устарел и допускает досадные ошибки во время съемок.

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