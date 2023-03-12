Глава Минкульта Украины Ткаченко пообещал провести ревизию имущества Киево-Печерской лавры

Минкультуры Украины собирается провести ревизию имущества Киево-Печерской Лавры, в том числе мощей святых. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство культуры и информационной политики Украины намерено подвергнуть ревизии имущество Киев-Печерской лавры. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко.

Речь идет о движимом имуществе лавры, в том числе ревизии подлежат мощи святых, уточнил министр, выступая в эфире одного из украинских телеканалов.

«Там есть еще музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы, так сказать, на использование монахам. В отношении них будет отдельная ревизия», - сказал чиновник, добавив, что представителям церкви может грозить уголовная ответственность за «любые шаги касательно движимого имущества».

Напомним, светские власти Украины приказали монахам покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта нынешнего года.

После этого Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл официально обратился ко всему религиозному мировому сообществу, а также в крупнейшие международные организации с призывом не позволить киевскому режиму изгнать монахов из Киево-Печерской лавры.

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