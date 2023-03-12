FA: украинский конфликт показал слабость оборонной промышленности стран ЕС

Обозреватели FP считают, что украинский конфликт выявил слабость оборонной системы Европы. Фото: REUTERS

Оборонная промышленность стран Европейского Союза слаба и находится в зависимости от США. Такое мнение высказали обозреватели издания Foreign Affairs Макс Брегманн и София Беш.

«Последние два десятилетия Европа недостаточно инвестировала в армию, а те небольшие средства, что все же выделялись, имели целью создание гуманитарных, противоповстанческих и контртеррористических миссий вдали от дома», - отметили журналисты, подчеркнув ухудшение ситуации за последнее время, связанное с отправкой огромного количества вооружений Киеву.

Беш и Брегманн назвали европейский ВПК «неподходящим для перевооружения», а вооруженные силы стран ЕС «непрогрессирующими».

Напомним, в декабре 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Украине дополнительную военную помощь на $1,85 млрд, и этот очередной пакет включает поставку систем ПРО Patriot. Повлияют ли поставки этих вооружений на ситуацию и чем может ответить Россия, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что британцы осудили план своего премьера Сунака продолжить поставки оружия Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, 10 марта, о том что лидеры западных стран всё ближе подходят к обсуждению отправки союзнических войск на территорию Украины. Орбан отметил, что сегодня практически все лидеры европейских государств «болеют военной лихорадкой», посылая Киеву всё более опасное, разрушительное и тяжёлое оружие.

Тем временем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах «убить миллион русских».