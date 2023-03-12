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НовостиПолитика12 марта 2023 1:22

FA: украинский конфликт показал слабость оборонной промышленности стран ЕС

Обозреватели Брегманн и Беш назвали ВПК Европы неподходящим для перевооружения
Мария ПАВЛОВА
Обозреватели FP считают, что украинский конфликт выявил слабость оборонной системы Европы.

Обозреватели FP считают, что украинский конфликт выявил слабость оборонной системы Европы.

Фото: REUTERS

Оборонная промышленность стран Европейского Союза слаба и находится в зависимости от США. Такое мнение высказали обозреватели издания Foreign Affairs Макс Брегманн и София Беш.

«Последние два десятилетия Европа недостаточно инвестировала в армию, а те небольшие средства, что все же выделялись, имели целью создание гуманитарных, противоповстанческих и контртеррористических миссий вдали от дома», - отметили журналисты, подчеркнув ухудшение ситуации за последнее время, связанное с отправкой огромного количества вооружений Киеву.

Беш и Брегманн назвали европейский ВПК «неподходящим для перевооружения», а вооруженные силы стран ЕС «непрогрессирующими».

Напомним, в декабре 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Украине дополнительную военную помощь на $1,85 млрд, и этот очередной пакет включает поставку систем ПРО Patriot. Повлияют ли поставки этих вооружений на ситуацию и чем может ответить Россия, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что британцы осудили план своего премьера Сунака продолжить поставки оружия Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, 10 марта, о том что лидеры западных стран всё ближе подходят к обсуждению отправки союзнических войск на территорию Украины. Орбан отметил, что сегодня практически все лидеры европейских государств «болеют военной лихорадкой», посылая Киеву всё более опасное, разрушительное и тяжёлое оружие.

Тем временем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах «убить миллион русских».