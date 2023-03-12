Экс-глава Европарламента Мартин Шульц рассказал, почему Украину не примут в ЕС в ускоренном порядке. Фото: REUTERS

Присоединение Украины к Евросоюзу невозможно из-за внешней политики Польши и Венгрии, считает экс-глава Европарламента Мартин Шульц. Об этом он сказал в интервью изданию Spiegel.

Также Шульц подчеркнул, что стандарты членства в Евросоюзе не могут быть снижены. Политик напомнил, что многие страны долгие годы ждали присоединения к ЕС и отметил, что вступление Украины в ЕС «трудно осуществить, особенно если речь идет о том, чтобы сделать это быстро».

Напомним, в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. В июне Еврокомиссия предоставила Украине официальный статус кандидата на членство в ЕС.

Ранее обозреватели FA высказали мнение, что украинский конфликт показал слабость оборонной промышленности стран Евросоюза.

Тем временем американский политик Янг указал на стремление США к жесткому удержанию мирового господства. Политик-демократ из США рассказал, что США сосредоточены на предотвращении создания любых союзов, которые будут угрожать их доминированию.