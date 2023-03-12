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НовостиОбщество12 марта 2023 4:35

Россиянам напомнили о повышении социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля 2023 года

Из федерального бюджета на эти цели планируется направить 15,57 млрд рублей
Роман КИЛЬМЯШКИН
В России поднимут социальные пенсии с 1 апреля 2023 года

В России поднимут социальные пенсии с 1 апреля 2023 года

Фото: Shutterstock

Повышение социальных пенсий в России запланировано на 1 апреля 2023 года. Об этом напомнила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством "Прайм".

По ее словам, рост составит 3,3%. На эти цели из федерального бюджета должны выделить 15,57 миллиарда рублей.

Швец также отметила, что социальная пенсия назначается людям пенсионного возраста, которые по тем или иным причинам не заработали на страховую пенсию. Также ее получают инвалиды и дети, потерявшие кормильца или несовершеннолетние, чьи родители неизвестны.

Напомним, обычно социальные пенсии повышают раз в год – традиционно 1 апреля. Но в 2022 году из-за санкций и связанных с ними обстоятельств правительством принято решение индексировать социальные пенсии несколько раз: планово с 1 апреля - на 8,6%, и внепланово — с 1 июня 2022 года на 10%.

Таким образом, после прибавки 1 апреля за год увеличение будет 13,6, что выше фактической инфляции за 2022 год - 11,9%. Прибавку получат около 4 млн пенсионеров.