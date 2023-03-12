Что произошло в ночь на 12 марта

Китайское Минобороны возглавил 65-летний Ли Шанфу, находящийся под американскими санкциями. Фото: REUTERS

Министром обороны Китая стал 65-летний Ли Шанфу. Его назначение утвердили делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей в воскресенье 12 марта. Военный чиновник находится под американскими санкциями с 2018 года. В то время он был руководителем китайского департамента подготовки войск. Основанием для введения санкций в отношении Ли Шанфу и возглавляемого им в то время ведомства были заявлены «значимые сделки с Рособоронэкспортом» по приобретению российских зенитно-ракетных систем С-400 и истребителей Су-35.

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