Космонавт Анна Кикина вернулась на Землю на американском корабле Crew Dragon

Анна Кикина Фото: пресс-служба Роскосмоса

Российский космонавт Анна Кикина вернулась на Землю на американском космическом корабле Crew Dragon в воскресенье, 12 марта 2023 года.

Как следует из трансляции NASA, капсула приземлилась в Атлантическом океане рядом с побережьем Флориды.

Вместе с Кикиной возвратились из полета в Космос астронавты из США Джош Кассада и Никол Манн, а также японец Коити Ваката. Все они отправились на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon.

Напомним, Анна Кикина прибыла на МКС в октябре 2022 года, став первым российским космонавтом, который прилетел на американском корабле по подписанному в 2022 году соглашению между США и Россией о перекрестных полетах.

Как ранее писал сайт "КП-Новосибирск", в Новосибирске создадут комитет по увековечиванию имени Анны Кикиной – первого новосибирского космонавта, который увидел Землю со стороны. Об этом на часе прессы в пятницу, 10 марта, рассказал мэр города Анатолий Локоть.