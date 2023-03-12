Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины 12 марта 2023 года

В четырех украинских регионах завыли сирены воздушной тревоги Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины утром в воскресенье, 12 марта 2023 года. Соответствующие сведения опубликованы в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены систем оповещения завыли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Предупреждение также действует в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Напомним, в этот же день военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что отряд иностранных наемников уничтожен рядом с Артемовском. В сообщении уточняется, что для уничтожения наемников привлекалась артиллерия.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал прекращение ударов по украинской инфраструктуре главным условием, при котором Евросоюз будет просить Киев начать переговоры с Москвой.

Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.