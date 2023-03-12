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НовостиПолитика12 марта 2023 7:34

Рогов заявил, что Киев срывает создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Украина отказывается давать гарантии по недопущению обстрелов вокруг станции
Мила ГЕНЬ
Рогов заявил, что Киев срывает создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Рогов заявил, что Киев срывает создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Член главного совета военной администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что украинская сторона намеренно препятствует созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Его слова приводит РИА Новости.

— Режим Зеленского срывает любое продвижение в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, отказываясь давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела атомной станции и ее города-спутника Энергодара. Безопасность АЭС гарантирует две составляющие: отсутствие обстрелов со стороны боевиков ВСУ и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии, — пояснил Рогов.

Он добавил, что украинская сторона требует демилитаризации зоны АЭС, чтобы затем воспользоваться моментом, взять в заложники местных жителей и захватить ядерный объект. Таким образом они надеются получить плацдарм для наступления.

ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию Запорожской АЭС. Также на объекте отключали электричество. Специалисты считают, что это могли сделать специально.