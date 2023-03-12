Рогов заявил, что Киев срывает создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Член главного совета военной администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что украинская сторона намеренно препятствует созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Его слова приводит РИА Новости.

— Режим Зеленского срывает любое продвижение в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, отказываясь давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела атомной станции и ее города-спутника Энергодара. Безопасность АЭС гарантирует две составляющие: отсутствие обстрелов со стороны боевиков ВСУ и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии, — пояснил Рогов.

Он добавил, что украинская сторона требует демилитаризации зоны АЭС, чтобы затем воспользоваться моментом, взять в заложники местных жителей и захватить ядерный объект. Таким образом они надеются получить плацдарм для наступления.

ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию Запорожской АЭС. Также на объекте отключали электричество. Специалисты считают, что это могли сделать специально.