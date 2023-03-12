В Twitter раскритиковали слова главы ЕК фон дер Ляйен о планах уменьшить военный потенциал России Фото: REUTERS

В Twitter публикация главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерениях Евросоюза уменьшить военный потенциал России собрала большое количество комментариев, подавляющая часть которых оказалась негативной. Людей возмутила такая политика властей, они бы предпочли мирные переговоры.

— Как вы планируете это сделать, не расширяя конфликт? — справедливо спросил один из пользователей Twitter.

Другие были не столь вежливыми, назвали фон дер Ляйен разрушителем Евросоюза.

— Помогите государствам ЕС снова стать процветающими вместо того, чтобы тратить наши деньги на Украину и разжигать конфликт, — негодовал еще один комментатор.

Многие высказались против санкций, которые называли незаконными, а также милитаризации Киева.

— Вы роете яму, в которую может провалиться ЕС. Рано или поздно ваши собственные граждане осудят вас, — подытожил очередной пользователь.

Запад регулярно поставляет оружие Киеву, оправдывая себя мифическими рассказами об опасности победы России для безопасности Европы. В Москве неоднократно предупреждали о негативных последствиях накачивания Украины военной техникой и боеприпасами. Также Кремль заявлял о легитимности любых военных грузов, предназначающихся Киеву.