Джаред Лето и Том Хэнкс получили антипремию "Золотая малина"

Джаред Лето Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудские актеры Джаред Лето и Том Хэнкс удостоены антипремии "Золотая малина". Последний получил награду сразу в двух номинациях - за второстепенную роль и дуэт с его "лицом из латекса" в фильме "Элвис". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Джаред Лето получил "малину" за главную роль в картине "Морбиус". Его коллега по съемкам данной киноленты Адриа Архона названа худшей актрисой второго плана.

Картина "Блондинка" получила награду в номинациях за худший фильм и сценарий.

Не забыли организаторы и себя, назначив лауреатом на худшую актрису "за ошибку в номинации" после скандала с рассмотрением на премию 12-летнего ребенка.

Напомним, вечером 12 марта в Лос-Анджелесе пройдет 95-я церемония вручения престижнейшей премии "Оскар". Кинообозреватель "Комсомольской правды" Денис Корсаков перечислил претендентов и сделал прогнозы - кто, по его мнению, победит. Подробности читайте по ссылке.

Как ранее писал сайт KP.RU, Джареду Лето ответственно подходит к работе. Так, для съемок в "Главе 27" ему пришлось набрать 28 лишних килограммов, а для роли в "Реквиеме по мечте" наоборот - похудеть на 13 килограммов и даже подружиться с торговцами наркотиками.