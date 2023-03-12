Кулеба назвал скоординированной акцией заявления о причастности Украины к взрывам «Северных потоков» Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал публикации в СМИ, в которых обвиняют в диверсиях на «Северных потоках» некую проукраинскую группировку, скоординированной акцией. Он также заявил, что украинские власти хотят обсудить ситуацию вокруг газопроводов с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

При этом Кулеба отметил, все статьи раскрывают разные аспекты, но ни одна из них не допускает связи предполагаемых диверсанов с украинским правительством, но от этого не легче.

— Утверждения, что Украина как-то с этим связана, наносят ущерб. Одно дело — что ты публикуешь, а другое — как именно люди это запомнят. Боюсь, многие запомнят, что Украина как-то с этим связана, — пояснил глава МИД Украины.

Киев ждет завершение расследования, отметил Кулеба. Также министр вновь опроверг причастность правительства Украины к взрывам.

— Могу сказать, что украинское правительство не стоит за этим. Это не было сделано под управлением правительства, — заверил чиновник.

Напомним, после того, как в мире стали подозревать, что версия, рассказанная американским журналистом Хершем — правда, сразу в трех СМИ появились расследования, в которых со ссылкой чиновников США сообщалось о причастности к диверсиям некой «проукраинской группировки». Дмитрий Песков назвал эту версию второстепенной и призвал не отвлекаться от поиска истинных виновников.