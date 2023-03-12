Украина планирует увеличить военные расходы на 13,6 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бюджет Украины на 2023 год планируют изменить, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Расходы на вооруженные силы увеличат на 500 млрд гривен, что в переводе на доллары равняется 13,61 млрд.

— Бюджет 2023 года планируется изменить. Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона гривен. Да, это не ошибка, увеличение на 500 + млрд гривен, — написал депутат в Telegram-канале.

Это будет самое большое увеличение бюджета в истории Украины, отметил Железняк.

Ранее Ярослав Железняк сообщал, что за первые два месяца текущего года международные партнеры передали Украине 6,3 млрд долларов в качестве финансовой помощи.

Всего же в бюджете Украины на 2023 год запланировано 2,6 трлн гривен расходов, из которых на безопасность и оборону направят 1,141 трлн, то есть порядка 43%. Также военные расходы составят 18,2% от ВВП. Траты Минобороны увеличат с 133,5 млрд гривен в 2022 году до 857,9 млрд гривен в 2023-ем.

Такие изменения приводят к тому, что бюджет Украины на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере 38 млрд долларов. Владимир Зеленский ранее заявлял, что надеется на помощь Запада в его покрытии.