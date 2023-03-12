Украинские полярники в рамках декоммунизации переименовали указатели в Антарктиде

Украинские полярники декоммунизировали указатели в Антарктиде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники украинской экспедиции на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде переименовали указатели на расстояние до городов в рамках декоммунизации и дерусификации. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

"Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы", — говорится в сообщении.

Напомним, под декоммунизацию на Украине попали не только города и указатели, но и памятники культурным деятелям. Так, в декабре 2022 года в городе Шепетовка (Хмельницкая область) снесен памятник советскому писателю Николаю Островскому, автору романа "Как закалялась сталь".

Глава военной администрации региона Сергей Гамалий заявил, что решение связано с "очищением от тоталитарного наследия".

Ранее на Украине уже снесли постаменты полководца Георгия Жукова, писателей Александра Пушкина и Михаила Булгакова. Кроме того, памятники советским освободителям активно сносят в Прибалтике и других странах Европейского союза.