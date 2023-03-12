Британский генерал-майор Коллинз заявил, что армия его страны не может воевать самостоятельно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал-майор Чарльз Коллинз в разговоре с Daily Mail заявил, что Великобритании нужно признать, что сегодня ее армия не может вести боевые действия самостоятельно. Из-за этого страна теряет возможность считаться ведущим членом НАТО.

— Правительству нужно смириться с унизительной правдой о том, что дни независимого ведения британской армией войн, таких как на Фолклендах, прошли и что будущая роль страны заключается всего лишь в дополнении войск других государств, — сказал Коллинз.

Генерал-майор считает, что если бы Великобритания в одиночку участвовала в украинском конфликте, то у нее бы уже закончились боеприпасы и оборудование.

Такая ситуация с армией лишает страну возможности претендовать на звание одного из ведущих членов НАТО. Изменить это Лондон сможет только в том случае, если сможет создать армию, способную сражаться в любой точке мира и при любых обстоятельствах.

— Вести исключительно прокси-войны — это большой риск. Прокси-силы не могут быть вашими собственными, у них собственные политические цели, которые необязательно совпадают с целями британской армии, — добавил Коллинз.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявил, что армия Польши не выдержит и трех месяцев боев с ВС России. При этом эксперты считают ее самой сильной в Евросоюзе.