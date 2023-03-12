Глава МИД Италии заявил, что Запад никогда не обсуждал отправку войск на Украину Фото: REUTERS

Страны Запада никогда не обсуждали отправку своих войск на Украину, заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Мы никогда не говорили о том, чтобы отправить Киеву войска. На днях прошла встреча «Группы семи» с участием Блинкена, отправка войск никогда не обсуждалась», – сказал глава итальянского МИД в эфире радиостанции Radio 24.

Касаясь мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине, Таяни высказал мнение, что он «представляет позиции, которые не совсем ясны». Тем не менее Пекин может внести вклад в достижение мира, считает министр.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры западных стран все ближе подходят к обсуждению отправки войск на территорию Украины. По мнению политика, сегодня практически все лидеры европейских государств «болеют военной лихорадкой», посылая Киеву все более опасное, разрушительное и тяжелое оружие. Если раньше Евросоюз даже думать не смел об отправке Украине истребителей, то теперь этот вопрос обсуждается все чаще, отметил он.