СК опроверг информацию о задержании хоккеиста Иванюженкова по делу об убийстве в Подмосковье

Следственный комитет РФ по Московской области опроверг информацию о задержании хоккеиста и сына депутата Госдумы Артема Иванюженкова по делу об убийстве в Подольске. Среди участников конфликта не было 24-летнего спортсмена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СКР по Подмосковью Ольгу Врадий.

Сообщения, появившиеся в Telegram-канале и затем растиражированные рядом СМИ, действительности не соответствуют, заявила она.

— Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет, — подчеркнула Врадий.

Отметим, ранее в интернете появились данные о задержании Артема Иванюженкова. Источники утверждали, что его подозревают в убийстве 24-летнего жителя в Подольске. В местном ресторане произошла поножовщина, в ходе которой был ранен посетитель, в последствии он скончался в больнице.

В СКР рассказали, что возбуждено уголовное дело, в следственный отдел доставлены все участники инцидента, проводятся допросы, на которых будет установлено, кто нанес смертельное ранение.

В ХК «Сочи», в котором играет Иванюженков рассказали KP.RU, что 11 марта (в день, когда произошла поножовщина) спортсмен был на тренировке. Сейчас он находится на сборах в Калуге.

Ранее Артем Иванюженков сбил двух людей на BMW X6. За это сына депутата отправили под домашний арест.