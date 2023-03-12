Армия Швейцарии начала утилизацию 60 исправных британских ЗРК Rapier Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Швейцарии начали утилизацию 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов Rapier.

Как передает газета NZZ am Sonntag, эти комплексы еще не устаревшие, и их можно было бы отправить Вооруженным силам Украины. Отмечается, что ЗРК Rapier были бы эффективны против таких низколетящих целей, как беспилотники.

По словам представителя Федерального управления оборонных закупок Швейцарии Кай-Гуннара Зиверта, первую партию комплексов уже демонтировали. В ближайшее время ожидается утилизация еще трех партий ЗРК Rapier.

По информации издания, швейцарские власти закупили их в 1980-х годах. Несмотря на то, что в 2017 году комплексы прошли модернизацию, Берн решила списать их.

Напомним, ранее стало известно, что Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине из-за оказываемого на нее давления. Как пишет reuters, на Берн оказывают давление после того, как тот отклонил запрос Берлина и Копенгагена. Союзники по Европейскому союзу намерены ослабить запрет Швейцарии на реэкспорт оружия.