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НовостиВ мире12 марта 2023 13:15

Армия Швейцарии начала утилизацию 60 исправных британских ЗРК Rapier

NZZ: Швейцария утилизирует исправные ЗРК Rapier, которые можно было бы отправить Киеву
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Армия Швейцарии начала утилизацию 60 исправных британских ЗРК Rapier

Армия Швейцарии начала утилизацию 60 исправных британских ЗРК Rapier

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Швейцарии начали утилизацию 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов Rapier.

Как передает газета NZZ am Sonntag, эти комплексы еще не устаревшие, и их можно было бы отправить Вооруженным силам Украины. Отмечается, что ЗРК Rapier были бы эффективны против таких низколетящих целей, как беспилотники.

По словам представителя Федерального управления оборонных закупок Швейцарии Кай-Гуннара Зиверта, первую партию комплексов уже демонтировали. В ближайшее время ожидается утилизация еще трех партий ЗРК Rapier.

По информации издания, швейцарские власти закупили их в 1980-х годах. Несмотря на то, что в 2017 году комплексы прошли модернизацию, Берн решила списать их.

Напомним, ранее стало известно, что Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине из-за оказываемого на нее давления. Как пишет reuters, на Берн оказывают давление после того, как тот отклонил запрос Берлина и Копенгагена. Союзники по Европейскому союзу намерены ослабить запрет Швейцарии на реэкспорт оружия.