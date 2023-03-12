В США заявили о страхе Запада перед российскими ракетами «Кинжал» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соединенные Штаты и их союзники забили тревогу после применения Вооруженными силами России гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине, заявили обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн.

В статье для Washington Post журналисты пишут, что «использование гиперзвуковых ракет усилило тревогу в США и продемонстрировало, что Россия обладает трудноперехватываемым оружием с ядерным потенциалом». Как считают обозреватели, применение «Кинжалов» в конфликте на Украине испугало Вашингтон, поскольку США пока не смогли разработать ракеты с похожими характеристиками.

Напомним, ранее американский телеканал CNN отметил рост эффективности ракетных ударов России. По словам научного сотрудника британского Королевского института объединенных служб по исследованиям в области обороны и безопасности Джастина Бронка, эффективность обстрелов была увеличена за счет оптимизации тактики ударов.

Как писал сайт KP.RU, 9 марта Вооруженные силы РФ нанесли удар возмездия по украинским военным объектам после теракта в Брянской области. Российскими военными были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал», в результате удара были поражены как элементы военной инфраструктуры Украины, ряд военных предприятий, так и объекты энергетики.