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НовостиПолитика12 марта 2023 13:36

В США заявили о страхе Запада перед российскими ракетами «Кинжал»

Washington Post: Запад боится российских ракет «Кинжал» из-за отсутствия аналогов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В США заявили о страхе Запада перед российскими ракетами «Кинжал»

В США заявили о страхе Запада перед российскими ракетами «Кинжал»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соединенные Штаты и их союзники забили тревогу после применения Вооруженными силами России гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине, заявили обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн.

В статье для Washington Post журналисты пишут, что «использование гиперзвуковых ракет усилило тревогу в США и продемонстрировало, что Россия обладает трудноперехватываемым оружием с ядерным потенциалом». Как считают обозреватели, применение «Кинжалов» в конфликте на Украине испугало Вашингтон, поскольку США пока не смогли разработать ракеты с похожими характеристиками.

Напомним, ранее американский телеканал CNN отметил рост эффективности ракетных ударов России. По словам научного сотрудника британского Королевского института объединенных служб по исследованиям в области обороны и безопасности Джастина Бронка, эффективность обстрелов была увеличена за счет оптимизации тактики ударов.

Как писал сайт KP.RU, 9 марта Вооруженные силы РФ нанесли удар возмездия по украинским военным объектам после теракта в Брянской области. Российскими военными были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал», в результате удара были поражены как элементы военной инфраструктуры Украины, ряд военных предприятий, так и объекты энергетики.