Захарова опровергла сообщения о возобновлении переговоров по продлению зерновой сделки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переговоры о продлении зерновой сделки не ведутся, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя сообщения о возобновлении переговоров.

«О высказываниях различных сторон, в том числе киевского режима, по поводу продления «черноморской инициативы», второй срок действия которой истекает 18 марта, нам известно. Переговоры на этот счет, тем более с участием российских представителей не велись», – приводятся слова дипломата на сайте МИД России.

Как отметила Захарова, заключенные в Стамбуле договоренности должны выполняться в увязке друг с другом, чтобы решить заявленные задачи по преодолению продовольственного кризиса и помощи нуждающимся странам. Пока в рамках зерновой сделки эффективно реализуется только украинская часть, тогда как экспорт российского продовольствия продолжает блокироваться в связи с западными односторонними санкциями, заявила она.

Напомним, ранее стало известно, что Киев без участия Москвы начал переговоры по продлению продуктовой сделки. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта этого года.

Как писал сайт KP.RU, Россия отказывается подписывать документы по продлению продуктовой сделки из-за того, что Запад саботирует выполнение ее части, касающейся РФ.