Сенатор Джабаров: Грузия проиграет, если присоединится к антироссийским санкциям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил в своем телеграм-канале, что присоединении Грузии к антироссийским санкциям не выгодно прежде всего самому Тбилиси. Сенатор считает, что президент Саломе Зурабишвили будет давить на свое правительство, чтобы страна присоединилась к экономическому противостоянии России.

— Сейчас Саломе Зурабишвили будет давить на свое правительство, чтобы Грузия присоединилась к санкциям против России. И что от этого получит Тбилиси? Ничего, кроме реального ущерба своей стране, — написал политик.

Джабаров отметил, что продукция, которая составляет основу грузинского экспорта — вина и вода «Боржоми» нигде, кроме России, нужна не будет. Производители французской и итальянской минералки и газировки сами ищут возможности вернуться на российский рынок. В Европе имеется переизбыток напиткой.

Также трудовые мигранты из Грузии предпочитали работать в России, где их не притесняли. В Европе же они никому неинтересны.

Сейчас в Тбилиси проходят митинги. Одним из появившихся требований протестующих стала отставка правительства, которое не способно «привести их к Европе».