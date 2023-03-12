Премьер Сербии объяснила отказ от санкций против России национальными интересами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия отказывается присоединяться к санкциями в отношении России, поскольку такая позиция отвечает ее национальным интересам, заявила премьер-министр балканской республики Брнабич.

«Правительство Сербии исходит из того, что наша позиция по отношению к санкциям основана на международном праве и интересах Сербии. Мы платим за эту цену, но также считаем, что это принципиальная позиция, и мы будем ее защищать, пока это возможно», – сказала она в эфире в телеканала Prva TV.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Белград в скором времени будет вынужден ввести санкционные ограничения в отношении Москвы из-за давления со стороны западных стран. По его словам, Сербия намерена «потянуть время столько, сколько возможно». Момент введения санкционных ограничений в отношении России приближается, и данный вопрос стоит «не о месяцах», отметил политик.