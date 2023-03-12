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НовостиПолитика12 марта 2023 14:22

Премьер Сербии объяснила отказ от санкций против России национальными интересами

Это принципиальная позиция, Белград будем ее защищать, пока это возможно, заявила политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер Сербии объяснила отказ от санкций против России национальными интересами

Премьер Сербии объяснила отказ от санкций против России национальными интересами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия отказывается присоединяться к санкциями в отношении России, поскольку такая позиция отвечает ее национальным интересам, заявила премьер-министр балканской республики Брнабич.

«Правительство Сербии исходит из того, что наша позиция по отношению к санкциям основана на международном праве и интересах Сербии. Мы платим за эту цену, но также считаем, что это принципиальная позиция, и мы будем ее защищать, пока это возможно», – сказала она в эфире в телеканала Prva TV.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Белград в скором времени будет вынужден ввести санкционные ограничения в отношении Москвы из-за давления со стороны западных стран. По его словам, Сербия намерена «потянуть время столько, сколько возможно». Момент введения санкционных ограничений в отношении России приближается, и данный вопрос стоит «не о месяцах», отметил политик.