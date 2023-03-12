Протестующие в Кишиневе завершили митинг и выдвинули властям ультиматум

Митинг в центре Кишинева завершили принятием резолюции с требованием к правительству. Ультимативно протестующие запросили от властей оплатить счета за отопление, газ и электроэнергию, сообщают РИА Новости. На выполнение требования митингующие дали правительству 24 часа.

— Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование. Даем правительству 24 часа на реализацию наших требований, — заявила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер, возглавлявшая колонну мингующих.

Текст резолюции хотели передать исполнительной власти, для чего протестующие двинулись к дому правительства, где их снова остановили полицейские.

Отметим, что протесты в Молдавии начались почти год назад. Соцопросы показывают, что около 70% жителей республики разочарованы политикой властей, почти все из них хотя смену правительства. Люди считают, что действия нынешней администрации президента привели к многократному росту цен в стране и рекордной инфляции.

Ранее KP.RU сообщал, что митингующие в Кишиневе столкнулись с сопротивлением полицейских.