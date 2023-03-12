Politico: Между Вашингтоном и Киевом обострились разногласия по конфликту на Украине

Между Вашингтоном и Киевом обострились разногласия по конфликту на Украине Фото: REUTERS

Между Соединенными Штатами и Украиной обострились разногласия по поводу целей и способам разрешения конфликта с Россией, рассказали американские чиновники.

По информации Politico, напряжение между Вашингтоном и Киевом выросло на фоне подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», усугубления ситуации в Артемовске и заявлений о планах украинского руководства вернуть Крым силовыми методами. Администрация президента США Джо Байдена предупредила Киев о неприемлемости некоторых насильственных акций за пределами Украины, утверждают источники газеты.

Напомним, ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что конфликт на Украине может продлиться еще три года. По его мнению, что прогнозировать развитие событий невозможно, но выразил надежду, что Конгресс США согласится финансировать помощь Киеву даже при такой оценке.

Телеведущий Fox News Такер Карлсон высказал мнение, что продолжительный конфликт на Украине приведет к потере США ведущей политической позиции в мире.