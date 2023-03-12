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НовостиВ мире12 марта 2023 16:28

Зеленский обсудил с новым президентом Чехии конфликт на Украине и движение Киева в ЕС

Поддержка Праги важна в борьбе с российскими войсками, заявил украинский лидер
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский обсудил с президентом Чехии конфликт на Украине и движение Киева в ЕС

Зеленский обсудил с президентом Чехии конфликт на Украине и движение Киева в ЕС

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимира Зеленский сообщил о разговоре с новым президентом Чехии Петром Павелом. По словам украинского лидера, политик обсудили конфликт на Украине и движение Киева в Евросоюз.

«Провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Поздравил его с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях в безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз. Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с российскими войсками», – написал Зеленский в Telegram.

Напомним, президент Чехии заявлял, что для возобновления мирных переговоров по Украине необходимо использовать малейший шанс. По мнению Павела, Россия пока не настроена на диалог с Украиной, но урегулирование конфликта полностью зависит от Москвы. Кроме того, он высказал мнение, что Киев следует взять в НАТО после завершения боевых действий, а также призвал нарастить поставки Украине вооружений, поскольку имеющегося у нее оружия все еще недостаточно для противостояния России.