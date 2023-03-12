Bloomberg: Власти Индии решили не нарушать санкции Запада против России

Власти Индии решили не нарушать санкции Запада против России Фото: REUTERS

Власти Индии не намерены нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цен на нефть в 60 долларов за баррель, сообщили источники, знакомые с планами Нью-Дели.

Как передает Bloomberg, чиновники из правительства Индии попросили финансовые организации и трейдеров придерживаться санкций против России. Отмечается, что индийские власти и представители стран «Большой семерки» обсуждали этот вопрос в кулуарах саммита G20.

По словам собеседников агентства, страны Запада довольны позицией Индии. Вместе с тем, Нью-Дели никогда не заявлял о намерении поддерживать антироссийские санкции.

Напомним, ранее власти Индии заявили, что не будут осуждать действия России на Украине. Среди стран «Большой двадцатки» нет единого мнения на счет украинского конфликта, отмечается в документе по итогам встречи министров финансов стран G20 и управляющих центральными банками, размещенном на сайте Минфина Индии.