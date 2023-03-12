У Крымского моста образовалась пробка протяженностью три километра

На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью три километра Фото: Юлия МАРКИНА

Автомобильная пробка протяженностью около трех километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, сообщает Оперативный штаб региона.

«На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около трех километров. Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов, из-за этого темпы въезжающего на мост транспорта временно снижены. Ожидание выезда на мост может составить несколько часов», – сказано в Telegram-канале Оперштаба.

Водителей попросили учитывать сложившуюся ситуацию. Им рекомендовано по возможности отложить поездки в сторону Крыма или выезжать раньше. Все работы по восстановлению функционирования пунктов пропуска проведут в максимально короткие сроки , отмечается в сообщении.

Между тем, как писал сайт KP.RU, строители установили первый пролет железнодорожной части Крымского моста. Работы по восстановлению железнодорожной части моста должны завершиться к середине лета 2023 года.