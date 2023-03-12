Захарова назвала «грандиозным враньем» заявление Кулебы о нежелании России вести переговоры с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба откровенно лжет в своих заявлениях о том, что Москва не желает вести переговоры с Киевом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сам он вроде бы согласен с тем, что для переговоров «всегда есть место», но только не видит никакого стремления к ним со стороны России. Грандиозное вранье, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что глава МИД Украины в интервью итальянским газетам La Repubblica и La Stampa назвал лицемерами тех итальянцев, кто выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, поскольку это является «пожеланием Киеву поражения». Вместе с тем, Кулеба сам допускает проведение переговоров, подчеркнула она.

Напомним, в конце января этого года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он не заинтересован в мирных переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным. Как отметил политик, он хочет, чтобы Россия прекратила боевые действия, а ее войска покинули Украину как можно быстрее. После этого конфликт сразу же прекратится, добавил он. Зеленский также заверил, что не намерен вести боевые действия на территории РФ.