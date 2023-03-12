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НовостиПолитика12 марта 2023 18:19

Журналист Херш заявил, что США движет ненависть к Путину

Понятие американской гегемонии больше не работает, заявил лауреат Пулитцеровской премии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Американский журналист Сеймур Херш

Американский журналист Сеймур Херш

Фото: REUTERS

Властями Соединенных Штатов движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму, считает американский журналист Сеймур Херш.

«Ими просто движет ненависть ко всему, связанному с Путиным, а также коммунизму. Они не в себе, и из-за этого делают глупости. Понятие американской гегемонии просто больше не работает. Вот против чего я возражаю», – заявил он в эфире телеканала CGTN.

Напомним, ранее Херш назвал публикацию газеты The New York Times о подрывах газопроводов «Северного потока» попыткой Вашингтона отвлечь внимание от его расследования диверсий.

В середине февраля Херш обвинил американские СМИ и власти США в замалчивании данных о диверсии на «Северных потоках». Журналист напомнил о своей работе в The New York Times, где он готовил расследования, однако, по его словам, в издании не было ни строчки о его работе по терактам на газопроводах.