Telegraph: Власти Уэльса сочли статуи «белых мужчин» оскорбительными и посоветовали снести их

Власти Уэльса сочли статуи «белых мужчин» оскорбительными и посоветовали снести их Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Уэльса посоветовали снести статуи «белых мужчин», поскольку они являются оскорбительными и не отражают «правильного исторического повествования», сообщают британские СМИ.

Как передает газета The Telegraph, в руководстве, разрабатываемом властями страны, сказано, что «исторические статуи, которые прославляют могущественных, пожилых, крепких белых мужчин, могут быть оскорбительными для более разнообразной современной публики». Оскорблять людей не должны также памятные таблички и картины, говорится в документе.

Среди «белых мужчин», чьи статуи следует снести, указываются адмирал Горацио Нельсон и полководец герцог Артур Веллингтон. По мнению властей Уэльса, их статуи могут восприниматься как память об «агрессорах, завоевавших народы для расширения Британской империи». Вместе с эти памятники производят впечатление, что общество ценит только достижения белых мужчин, считают они.