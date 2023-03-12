Премьер Грузии пообещал, что Тбилиси не допустит открытия второго фронта для Украины

Премьер Грузии пообещал не допустить открытия второго фронта для Украины Фото: REUTERS

Власти Грузии не допустят открытия в стране второго фронта для Украины, заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Гарибашвили.

«Знаю, что из Украины приехали несколько десятков человек. Пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдет. До тех пор, пока «Грузинская мечта» находится у власти, мы не допустим второго фронта – это исключено», – сказал он в интервью телекомпании «Имеди».

Гарибашвили пожелал военнослужащим на Украине вернуться домой здоровыми и призвал их не поддаваться на провокации. Политик также назвал неприемлемым участие военных в акциях протеста в Грузии.

Напомним, в Грузии проходят акции протеста на фоне планов властей принять закон об иноагентах. Несмотря на то, что 9 марта документ был отозван из парламента, оппозиция заявила о намерении продолжить акции и митинги. Сайт KP.RU разбирался в истинных причинах и целях беспорядков в Тбилиси.