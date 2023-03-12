Глава Минкульта Украины заявил об историческом основании переименования России в Московию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать возможность переименовать Россию в Московию. Фото: REUTERS

Идея о переименовании России в Московию имеет историческое основание, однако для этого нужны консультации с экспертами, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Очевидно, что это имеет историческое основание. Тут нужно консультироваться с экспертами. Мне эта идея симпатична, но свое слово должны сказать эксперты», – сказал глава Минкульта Украины в эфире всеукраинского телемарафона.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать возможность переименовать Россию в Московию. Это предложение уже раскритиковали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала его попыткой создания «анти-России».

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин считает идею переименования России в Московию диагнозом. Такие выдумки киевских пропагандистов говорят об их слабоумии, считает он.