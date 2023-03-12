"Мои кости распадаются": Саакашвили рассказал о состоянии своего здоровья

Потерявший половину собственного веса Саакашвили пожаловался на риск полиорганной недостаточности. Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ему угрожает полиорганная недостаточность в случае потери еще нескольких килограммов веса. Об этом Саакашвили сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

По словам Саакашвили, он потерял почти половину своего изначального веса (со 120 килограммов до 64). Снижение веса до 60 килограммов может привести к полиорганной недостаточности, заявил политик.

«Я все время нахожусь в постели, мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль», - сказал Саакашвили.

Михаил Саакашвили находится в больнице. Корреспонденты Sky News не смогли встретиться с ним лично, вопросы для интервью были переданы экс-президенту Грузии через его адвоката.

Ранее адвокат Саакашвили сообщил, что в анализах бывшего президента Грузии обнаружен мышьяк.

Напомним, в начале ноября этого года у бывшего президента Грузии предположительно диагностировали туберкулез и деменцию.

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