В Московской области горит склад

В Одинцово горит склад, пожар локализован. Фото: МЧС.

Склад загорелся в Одинцово Московской области в ночь на 13 марта. Об этом сообщает прес-служба МЧС России.

Сообщается, что площадь пожара составила 4320 кв.м. С огнем борются 83 человека с привлечением 23 единиц специальной техники.

На площади в 2000 квадратных метров в горящем здании обрушилась кровля. Информации о пострадавших или погибших не поступала.

«Огнеборцы локализовали пожар на площади 4320 кв.м», - сообщили в МЧС в 5.44.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье горел цех по производству пластика, площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. Пожар начался в пятницу 10 марта на предприятии, расположенном в поселке Колюбакино, на здании произошло обрушение кровли.

Напомним, 5 марта произошел взрыв и пожар на коксохимическом заводе в Видном. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что пожар произошел в одном из корпусов Московского политехнического университета.

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