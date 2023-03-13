Французский политик Асселино: безответственность Запада объединит против него весь мир

Французский политик предостерег западных лидеров от безответственных поступков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные политики совершают безответственные поступки, что может объединить против них весь мир, считает лидер партии «Народный республиканский союз» (Франция) Франсуа Асселино.

Политик предостерег западных лидеров от «высокомерия и слепоты».

«Если человечество все еще будет существовать через два века, то историки 2223 года будут ошеломлены безответственностью политических лидеров и крупных западных СМИ нашего времени. Своим высокомерием и слепотой они объединят весь мир против Запада», - написал Асселино в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52Н Stratofortress с позывным NOBLE61 совершил маневр над Балтикой примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга.Позже поступила информация, что он отрабатывал учебный удар по Санкт-Петербургу.

Тем временем жители Европы и США неотвратимо тупеют. О снижении интеллектуального уровня свидетельствуют тесты на IQ. Наибольшее падение было зафиксировано среди американской молодежи в возрасте от 18 до 22 лет.