Что произошло в ночь на 13 марта

Бизнесмен Пригожин рассказал о тяжелой ситуации в Артемовске. Фото: Александр КОЦ

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что ситуация в Артемовске складывается очень тяжелая, Вооруженные силы Украины постоянно направляют к городу свои резервы. По словам Пригожина, «противник грызется за каждый метр», ВСУ подкидывают к Артемовску бесконечные резервы, но российские силы продолжат идти вперед.

В США после сообщения о закрытии обанкротившего Silicon Valley Bank (SVB) закрыли еще один банк. Речь идет о нью-йоркском Signature Bank, о закрытии которого объявлено в воскресенье, 12 марта. Причиной закрытия банка названы системные риски. Также сообщается, что вкладчики Signature Bank получат доступ к своим вкладам.

СК России возбудил уголовное дело по факту попытки отравления командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Ранее Алаудинову прислали конверт с ядовитым веществом

Пленный солдат ВСУ рассказал, как украинские офицеры угрожали расстрелять новобранцев за отступление с передовой под Авдеевкой. Военнослужащий попал на передовую после двухдневного курса подготовки.

Практически все районы Донецка находятся под обстрелом со стороны ВСУ. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин, назвав ситуацию «крайне сложной». По словам Кулемзина, за последнее время подвергся ударам Пролетарский район города, пострадали несколько школ и детский социальный центр. Также мэр заявил, что обстрелы со стороны ВСУ причинили сильные разрушения в центре Донецка.

Склад загорелся в Одинцово Московской области в ночь на 13 марта. Пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь пожара составила 4320 кв.м. На площади в 2000 квадратных метров в горящем здании обрушилась кровля.

Американский журналист Роджер Смит заявил, что Соединенные Штаты отправляют на Украину списанное вооружение, чтобы сэкономить на его утилизации. Обозреватель подсчитал, что на утилизацию вооружений, отправленных Вашингтоном Киеву за последний год, пришлось бы потратить порядка 35 миллиардов долларов.

Британское правительство увеличит на 6 млрд долларов (5 млрд фунтов) расходы на оборону. Такое решение принято на фоне украинского конфликта.

Еще 200 российских детей в ближайшее время вернутся в РФ из Сирии по договоренности с курдской стороной. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ему угрожает полиорганная недостаточность в случае потери еще нескольких килограммов веса. По словам Саакашвили, он потерял почти половину своего изначального веса (со 120 килограммов до 64). Снижение веса до 60 килограммов может привести к полиорганной недостаточности, заявил политик.