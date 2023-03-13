Брендан Фрейзер получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Кит» Фото: REUTERS

Брендан Фрейзер стал обладателем премии «Оскар» в категории «Лучший актер» за роль в фильме «Кит» (The Whale, 2022). Об этом было объявлено на проходящей в воскресенье, 12 марта, 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Ранее Брендан Фрейзер получил за роль в этом фильме награду Гильдии киноактеров США.

На «Оскар» в номинации «Лучший актер» также претендовали американец Остин Батлер за роль в фильме «Элвис», ирландец Колин Фаррелл, сыгравший в «Банши Инишерина», ирландец Пол Мескал с ролью в «Солнце мое» и англичанин Билл Найи с ролью в фильме «Жить».

Напомним, премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» получила Мишель Йео, сыгравшая главную роль в фильме «Всё везде и сразу», ставшим лучшим фильмом по версии Американской академии киноискусств. Как писал сайт KP.RU, данная картина получила семь наград из 11 номинаций, в которых была выдвинута.