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НовостиВ мире13 марта 2023 6:55

Захарова предупредила, что попытки США спасти свои банки принесут миру больше проблем

Дипломат прокомментировала планы Байдена выступить с речью о поддержке стабильности банковской системы США
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Захарова предупредила, что попытки США спасти свои банки принесут миру больше проблем

Захарова предупредила, что попытки США спасти свои банки принесут миру больше проблем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон, пытаясь спасти свою банковскую систему, способен начать печатать еще больше долларов, чем в итоге может вызывать только больше проблем в мире.

«Разъяснить, как американские власти будут "поддерживать устойчивость банковской системы" может каждый ребенок - бумагой и краской. Напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире», - написала представитель внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале, комментируя планы президента США Джо Байдена выступить с речью о поддержке стабильности банковской системы Соединенных Штатов.

Напомним, накануне один из крупнейших банков в США Silicon Valley обанкротился всего за два дня. Как писал сайт KP.RU, причиной послужил выпуск дополнительных акций на 2,25 млрд долларов из-за неудачной операции с ценными бумагами. После банкротства SVB закрыли нью-йоркский Signature Bank.

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