Захарова предупредила, что попытки США спасти свои банки принесут миру больше проблем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон, пытаясь спасти свою банковскую систему, способен начать печатать еще больше долларов, чем в итоге может вызывать только больше проблем в мире.

«Разъяснить, как американские власти будут "поддерживать устойчивость банковской системы" может каждый ребенок - бумагой и краской. Напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире», - написала представитель внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале, комментируя планы президента США Джо Байдена выступить с речью о поддержке стабильности банковской системы Соединенных Штатов.

Напомним, накануне один из крупнейших банков в США Silicon Valley обанкротился всего за два дня. Как писал сайт KP.RU, причиной послужил выпуск дополнительных акций на 2,25 млрд долларов из-за неудачной операции с ценными бумагами. После банкротства SVB закрыли нью-йоркский Signature Bank.

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